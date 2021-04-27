«Взыграли низменные черты»: Нагиев рассказал, почему согласился сыграть Чикатило

Сериал «Чикатило» о самом кровожадном маньяке в советской истории близится к своему финалу. Главную роль в нем исполнил Дмитрий Нагиев. Актер в программе «Кино в деталях» на СТС рассказал, что изначально ему предложили сыграть следователя в сериале. Но после бессонной ночи шоумен пришел к убеждению, что он готов стать маньяком. И объяснил, почему.

«Я далек от мысли, что для того, чтобы бороться со злом в этом мире, зло, грязь, надо показывать это зло и грязь. Это я как человек. А как актер – во мне взыграли, видимо, низменные, эгоистичные черты: «А смогу ли я оправдать неоправдаемое? Оправдать эту мерзость Чикатило нечем по-актерски», — рассказал артист.

Шоумен признался, что ему тяжело давались сцены убийств, поскольку ему в жизни отвратительно любое насилие. Однако, Нагиев с удивлением отметил, что они ему давались гораздо легче, чем бытовые эпизоды.

«Чикатило дома – вот это для меня был ад. Выколоть глаз? Откусить сосок? Да, это можно», — поведал телеведущий.

Напомним, сериал «Чикатило» режиссера Сарика Андреасяна был снят для онлайн-сервиса Okko. Он состоит из восьми серий, премьера первой состоялась 18 марта, и развязка уже близка.

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