«Мой хороший свадебный подарок»: Дробыш объяснил, почему отпустил Подольскую без компенсации

В свое время звезда сотрудничала с продюсером, с которым рассталась в итоге на мирной ноте.

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему в свое время отпустил певицу Наталью Подольскую в сольное плавание без компенсации.

«Она вышла замуж за Владимира Преснякова, к которому я отношусь с большим уважением. Я считаю его прекрасным музыкантом, замечательным человеком. Я рад, что у них так все произошло. Было бы смешно жить с таким прекрасным музыкантом и при этом иметь продюсера». Виктор Дробыш

Как отметил Дробыш, Пресняков — замечательный продюсер Натальи и он чисто по-дружески поддержал его в тот момент.

«Треки как были моими, так моими и остались. Я с них получаю авторские, но она имеет право их исполнять. У нас все прошло по-человечески и, мне кажется, это был мой хороший свадебный подарок», — заявил Дробыш.

Ранее Наталья Подольская отмечала, что им удалось без скандалов разойтись с Виктором Дробышем. Не последняя роль в этой истории принадлежала Владимиру Преснякову.

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