«Лорак сказала – значит, была откровенна»: Соседов поведал о покровительстве в шоу-бизнесе

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о недавнем интервью певицы Ани Лорак в программе «Судьба человека». Исполнительница говорила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей стать известной «через постель», но она отказалась.

«Эта история стара как мир. Она даже не в шоу-бизнесе, а, в принципе, кругом. Шоу-бизнес здесь сбоку припека. Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссер изнасиловал. Да они должны быть благодарны и встать на колени, что он их снимал. Эти истории были и будут. Ничего в этом нет плохого. Каждый выбирает свою дорогу. Лорак сказала — значит, была откровенна. Другая бы промолчала». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, в шоу-бизнесе обязательно кто-то кому-то покровительствует.

«За известным стоит какая-то крыша. Влиятельные люди, из власти, олигархии, просто чиновники. Нищий человек с талантом куда-то попал? Такого я не знаю. Всегда должны быть покровители. Если их нет, то любой быстро вылетит. Он недолго просуществует на неком олимпе. Найдутся те, кто захочет его убрать. За каждым человеком обязательно кто-то стоит. Но и талант должен, конечно, присутствовать.

Если певиц не будут заказывать на корпоративы, то их никто не будет содержать. Хоть Лорак, хоть Лободу. Если вы ничего не умеете, то вам никто не будет покровительствовать. Но талант, скажу, решает не все. Это всего лишь одна из составляющих успеха. Даже не всегда главная. За Лорак тоже стоят какие-то силы. Это мир конкуренции. Это капитализм, а не советская система. Здесь все иначе работает», — заметил Соседов.

Напомним, что Ани Лорак, как она уверяет, отказалась в свое время от интимной связи с Константином Меладзе. В итоге ей удалось добиться успеха без его покровительства.

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