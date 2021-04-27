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Рекомендовала Хромченко: Глюкоза вслед за Собчак показала фигуру в модном платье-трубе

Оно подчеркивает талию, но может продемонстрировать лишние рельефы.

Рекомендовала Хромченко: Глюкоза вслед за Собчак показала фигуру в модном платье-трубе
Глюкоза. Фото: Global look press

Тренд на трикотаж получил свое развитие в актуальных платьях-трубах. Модель наряда названа так из-за сходства с пустотелым изделием.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» посоветовала присмотреться к этим актуальным платьям стройным женщинам, поскольку они великолепно подчеркивают фигуру. А вот полным дамам ведущая их примерять не рекомендовала: уж больно заметно они рельефы выделяют.

Многочисленные отечественные звезды довольно быстро подхватили это актуальное течение. В платьях-трубах были замечены Ксения Собчак, Юлия Михалкова, Маша Горбань. Теперь в трендовом наряде предстала на людях певица Глюкоза. Она, как и светская львица, выбрала облачение в черном цвете. Однако обувь предпочла более изящную — открытые туфли. Журналистка же надевала грубые маскулинные ботинки.

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Глюкозакрасивое платьеМодный приговорЭвелина Хромченко