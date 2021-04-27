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«Божественная»: 65-летняя Долина в платье с откровенным декольте сверкнула нижним бельем

Певица не постеснялась обнародовать фотографию в микроблоге.

«Божественная»: 65-летняя Долина в платье с откровенным декольте сверкнула нижним бельем
Лариса Долина. Фото: Global look press

Звезда советской и российской эстрады Лариса Долина за последние полгода очень сильно похудела и помолодела. В программе «Звезды сошлись» дива рассказала Лере Кудрявцевой, как ей это удалось. И теперь, благодаря новой фигуре, она может себе позволить совершенно любые наряды.

Накануне Долина посетила светский раут в платье с цветочным принтом и декольте и бахромой на юбке. И в какой-то момент, позируя на селфи с друзьями, она не заметила, как засветила нижнее белье.

Однако, это, кажется, ничуть не смутило подписчиков звезды. Они поспешили осыпать любимицу комплиментами:

«Лариса, нереально выглядите!», «Как вы прекрасны», «Какая вы красавица!», «Божественная», «Лучшая!», — пишут некоторые.

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