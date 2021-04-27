Мода на потертости: Пегова вслед за Асмус облачилась в искусственно состаренную кофту

Трикотаж в этом сезоне актуален как никогда.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» рассказал о моде на вязаные вещи. Трикотаж сейчас в тренде, теперь в кофточках, уютных юбках и брюках ходят даже на светские мероприятия.

Облачаются в них и многочисленные российские звезды. К примеру, Екатерина Климова пришла в свитере в ресторан отметить свой день рождения. А Светлана Ходченкова нарядилась в кардиган, чтобы посмотреть премьеру в театре.

Кристина Асмус и Ирина Пегова выбрали искусственно состаренные кофточки с потертостями и дырочками, которые сейчас носят не только на джинсах. Тот же Александр Рогов, к примеру, приобрел в магазине Филиппа Киркорова брючный костюм из вельвета, который был сплошь усыпан дырочками. Естественно, они образовались не от времени, а потому что так модно.

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