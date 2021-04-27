«Лучшая на свете»: Пригожин в день рождения тещи тепло обратился к имениннице

Многие люди в день рождения друзей и близких стараются поздравить именинников в первые минуты праздника. И продюсер Иосиф Пригожин – как раз из этой категории. Муж Валерии с наступлением 27 апреля поспешил обратиться к теще с поздравлениями.

«С Днем рождения, дорогая Галина Николаевна! Вы лучшая теща на свете и у Вас замечательная дочка, которую я обожаю уже 18 лет. Спасибо Вам за Ваше отношение ко мне и за Вашу любовь», — написал Пригожин.

Муж Валерии опубликовал селфи, на котором позирует вместе с тещей Галиной Николаевной. И, по мнению некоторых подписчиков Пригожина, она выглядит свежо и молодо.

«Очень приятная женщина и приятно было слышать добрые слова поздравления!», «Красивая», «Приятно слышать это от зятя! Мама очень красивая!», «О таких отношениях между зятем и тещей можно только мечтать. Здоровья Галине Николаевне это сейчас очень важно!», — пишут в комментариях.

Смотрите также