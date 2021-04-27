Домашний стиль: Бузова нарядилась в пижаму с типографским принтом

Ольга Бузова активно ведет свой микроблог в Instagram, делясь новостями и переживаниями с многомиллионной армией поклонников. После насыщенного событиями трудового дня певица вышла в stories и рассказала фолловерам о своих достижениях.

Для видео Бузова облачилась в домашнюю одежду. Она предстала в белой пижамке с типографским принтом, на который, к слову, ранее обращал внимание историк моды Александр Васильев. Телеведущий привел этот орнамент в пример как один из актуальных в сезоне и напомнил, что ему уже почти сотня лет.

Кстати, Бузова тщательно следит за трендами и одной из первых старается вписывать их в свой гардероб. Так получилось, к примеру, с ободками, которые певица выгуливала еще задолго до всех остальных звездных модниц.

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