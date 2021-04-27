«Это просто»: Нетребко рассказала, как приготовить банановые кексы с орешками

Певица Анна Нетребко – не только блистательная артистка мировой оперы, но и замечательная хозяйка. Она частенько балует мужа и сына блюдами и десертами собственного приготовления. Наследник звезды, 12-летний Тьяго, часто помогает маме на кухне, и получаются настоящие семейные шедевры кулинарного искусства.

На сей раз оперная дива приготовила банановые кексы с орешками. И поделилась своим рецептом с поклонниками, опубликовав пошагово его в микроблоге.

«Это просто, но нам нужны формочки для запекания, — предупредила звезда, — «их промазать сливочным маслом. Для теста — 2-3 банана, 3 яйца, 100 гр сливочного масла, сахар, соль, разрыхлитель, полстакана кефира, мука (1/2стакана), ложка меда и много орешков (лучше пекан, но можно грецких), все перемешать и залить в формочки!».

Чтобы кексы были не приторными, Нетребко советует добавить меньше сахара. Вместо него лучше вообще сделать прослойку из варенья, например, малинового.

Выпекать кексы следует минут 20-30 при температуре 180. При подаче можно полить шоколадом или сметаной, смешанной с тем же вареньем, советует звезда.

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