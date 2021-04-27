«Новый метод»: невестка Валерии показала, как купает малышку Селин

В этом году певица Валерия впервые стала бабушкой. Молодая жена ее младшего сына Арсения Шульгина подарила ему дочку, которую назвали Селин. Малышка растет не по дням, а по часам и совсем скоро отметит четыре месяца жизни.

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Молодые родители, равно как и звездная бабушка, души не чают в малышке. Невестка Валерии, Лиана Шульгина, часто показывает, как проходят ее мамские будни, и иногда в кадре показывает подросшую дочурку. На этот раз она рассказала, что в уходе за Селин появилось кое-что новое.

«У нас сегодня новый метод купания», — сообщила молодая мамочка.

Лиана Шульгина сняла на видео, как купает крошку Селин. Мама решила использовать для малышки не только пенку, но и мягкий спонж. И на кадрах видно, каким непривычным является этот новый метод для малышки – она при каждом касании мочалки одергивает ножку.

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