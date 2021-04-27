«Такого позора телек давно не знал»: Рустам Солнцев сообщил о закрытии «ББ шоу» на ТНТ

Блогер, экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев давно и пристально наблюдает не только за телестройкой, но и другими проектами с участием своих экс-коллег. И на этот раз он сообщил, что программа «ББ шоу» на ТНТ закрывается. Откуда ему это стало известно, шоумен не объяснил, но, судя по подаче материала и его рассуждениям, своим источникам информации он доверяет

«Обновленное шоу «Бородина против Бузовой» закрылось, полностью провалившись в рейтингах.Такого позора телек давно не знал, чтобы первые люди шоу-бизнеса, ну так они себя сами называют, не могли вытянуть и месяца эфиров», — рассуждает Солнцев.

Телеканал ТНТ пока не сообщил телезрителям о закрытии проекта, но, судя по сообщениям в СМИ, съемки финального выпуска уже состоялись.

Солнцев уверен, что причина — в угасшем интересе к звезде телеканала Ольге Бузовой. Карьера девушки идет к закату, считает шоумен.

«ББ шоу» в эфире просуществовало четыре года. Ведущие «Дома-2» в студии устраивали разбор полетов участников телестройки, а после закрытия реалити героями стали обычные люди со своими проблемами.

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