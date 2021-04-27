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«Это было роскошно!»: Бузова показала себя в асимметричном платье с перьями и длинным шлейфом

За один вечер поющая ведущая сменила несколько нарядов.

«Это было роскошно!»: Бузова показала себя в асимметричном платье с перьями и длинным шлейфом
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Певица, телеведущая Ольга Бузова провела очень насыщенный вечер понедельника и успела побывать на нескольких мероприятиях, причем, не только в качестве гостьи, но и как ведущая вечера.

Сначала звезда посетила гала-ужин премии «Муз-ТВ», где узнала, что попала в номинацию на премию, а после отправилась Cosmopolitan Man Awards, где стала ведущей мероприятия.

За один вечер певица сменила несколько нарядов. И один из них – асимметричное платье с перьями и длинным шлейфом, — певица показала сразу же после примерки.

Девушка призналась, что для нее – большая честь быть ведущей такого знакового для светской Москвы события, как Cosmopolitan Man Awards.

«Такой состав легенд в одном зале, которым командовала сегодня Я! Как же это было роскошно!», — призналась звезда.

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