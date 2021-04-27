Летящей походкой: Рудковская в купальнике Chanel и струящемся парео прогулялась по побережью океана

С наступлением весенних каникул многие звезды поспешили в отпуск. Поскольку выбор с зарубежными направлениями не так велик, как хотелось бы, большинство знаменитостей отправились на Мальдивы. Елена Летучая, Ани Лорак, Ирина Дубцова, а также Яна Рудковская отметились на райских островах.

Светская львица и продюсер Яна Рудковская уже неделю наслаждается отпуском на Мальдивах. Знаменитость улетела туда с мужем Евгением Плющенко и их старшим сыном Сашей, оставив малыша Арсения дома с бабушкой.

Ежедневно Рудковская с сыном устраивают себе развлечения в виде снорклинга – подводного плавания с маской. Ее поддержал сын Саша, и они вместе уже не раз наблюдали за акулами.

«Мой партнер по снорклингу, который ничего не боится и всегда составляет мне компанию, а вот наш папа боится акул и далеко не плавает», — рассказала звезда.

Рудковская запечатлелась на прогулке по побережью океана в монокини Chanel и черной юбке-парео струящегося фасона.

Смотрите также