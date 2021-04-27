Тренд сезона: Бородина похвасталась маникюром в модном оттенке весны

Телеведущая влюбилась в этот тон уже давно.

За жизнью Ксении Бородиной в Instagram наблюдают почти 20 миллионов подписчиков. Девушка и сама рада показать не только рабочие, но и личные моменты из своей повседневности. Она часто показывает семью, шопинг, закулисье «Дома-2», а также делится секретами красоты и стиля с поклонниками.

больше по теме Леди на стиле: Ксения Бородина дополнила черные шорты белым жакетом Телеведущая отправилась в ресторан с подругами.

Накануне красотка отправилась на маникюр. «Муки выбора – какой цвет выбрать», — показала процесс Бородина. Но думать долго Ксения не стала – она снова выбрала самый трендовый цвет этого сезона – зеленый.

Бородина похвасталась полученным результатом – на ее ногтях красовался по-весеннему яркий маникюр зеленого цвета.

В этом сезоне все оттенки зеленого находятся на пике популярности. Об этом ранее рассказал историк моды Александр Васильев. И Ксения Бородина, прислушавшись к совету эксперта, активно внедрила цвет в свой гардероб.

Смотрите также