«Мама мальчиков»: Подольская в шелковом платье цвета фуксии устроила велопрогулку с Пресняковым

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они не скрывают, что живут душа в душу. Певица подарила своему избраннику сына Артемия, которому уже пять лет. А в прошлом году в их семье снова произошло пополнение. Артистка теперь заботиться еще об одном сыне, Иване. Первые месяцы после родов она старалась больше времени находиться дома, но уже весной вернулась к активной работе.

А на днях Подольская с семьей отправилась в отпуск. Поездка на Мальдивы стал первой для шестимесячного Ивана. Певица не стала скрывать, что только рада быть рядом с малышом. Она успевает загорать, купаться и наблюдать за подводным миром, хоть и приглядывает за двумя детьми. При этом певица успевает прихорашиваться и наряжаться для мужа. Так, 26 апреля вечером Наталья решила устроить велопрогулку.

Пресняков и маленький Артемий на велосипедах поехали в ресторан. Певица последовала за ними. Примечательно, что она облачилась в шелковое платье цвета фуксии. Наряд девушка надела на голое тело, подчеркнув точеную фигуру. Она уже вернулась в форму после родов.

«В ресторан на великах? Просто я мама мальчиков», — похвасталась Наталья.

Поклонники восхитились не только красотой артистки, но и ее неиссякаемой энергией. «Ах, какая красотка», «Какое платье крутое», «Идеальная семья», «Как вам удается в платье крутить педали», «Очень красивая», «Слишком хороша», «Наталья, худышка», «Платье вам идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: