Акцент на стройные ноги: Светлана Лобода в «золотой» блузке и на шпильках появилась на гала-ужине

Светлана Лобода в последнее время не частая гостья на светских раутах. Певица много работает, а свободное время предпочитает посвящать дочкам Евангелине и Тильде. Но стоит отметить, что артистка не теряет форму, а также дразнит поклонников стильными образами, когда готовится к выступлениям или появляется на публике. В 38 лет она может похвастаться модельными данными, которые подчеркивает с помощью броских образов.

26 апреля в Москве состоялся гала-ужин, где были объявлены номинанты Премии ‎Муз-ТВ – 2020/21. Более того, стало известно, что вести премию будет Дмитрий Нагиев вместе с Ксенией Собчак, Настей Ивлеевой и Александром Реввой. Не пропустила это мероприятие и Светлана Лобода. Она грациозно шагала по залу в лосинах и «золотой» блузке. На плечи певица накинула жакет с атласными лацканами. Образ дополняли туфли на шпильке и солнцезащитные очки. Девушка выделялась из толпы еще и благодаря пышным кудряшкам.

К слову, ее клип на трек «Молоко» был представлен в номинации «Лучшее женское видео».

Поклонники восхитились образом Лободы. К слову многие в этот вечер были в черном, включая Валерию, Ани Лорак и Лолиту Милявскую. Также на гала-ужине появились: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Нюша, Диана Арбенина, Егор Крид, Даня Милохин, Григорий Лепс, Тимати, Эмин Агаларов, Ольга Бузова и другие известные персоны. На сцене перед гостями выступила Зивер в ярком костюме цвета фуксии. Напомним, что Премия Муз-ТВ состоится 4 июня 2021 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

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