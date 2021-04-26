Сумка и воротник в стразах: Валерия в шелковом платье в пол и жакете оверсайз пришла на гала-ужин

Певица стала гостьей на светском рауте в честь Премии ‎Муз-ТВ – 2020/21. Она в числе первых узнает имена номинантов.

Валерия в этом году стала бабушкой. Однако певица выглядит моложе многих своих сверстниц. Даже муж Иосиф Пригожин отмечает, что ей не идет статус бабушки, но они оба любят нянчиться с внучкой Селин. Стоит отметить, что у артистки плотный рабочий график. Она снимается в шоу «Маска» в качестве члена жюри, дает концерты и посещает вечеринки. При этом блондинка всегда выглядит безупречно.

26 апреля в Москве состоялся гала-ужин в честь приближающейся Премии ‎Муз-ТВ – 2020/21. На мероприятии собралось много знаменитостей: от Дани Милохина до Филиппа Киркорова. Не смогла пропустить такое событие и Валерия. 53-летняя певица выбрала для такого случая наряд в стиле total black. Она предстала в черном шелковом платье в пол и жакете оверсайз. Ее образ дополнила сверкающая сумка в стразах и съемный воротник-колье.

Артистка обнялась с Лолитой Милявской, которая тоже была в черном. Певица постройнела, что подчеркнул кожаный комбинезон с поясом. Также не смогла пропустить светский ужин Ольга Бузова. Она всех затмила, появившись в белом платье с пышными рукавами. Девушка рассталась с Давой в этом году, поэтому ее поспешила поддержать Лолита. Две артистки тепло пообщались.

Среди гостей также были: Тимати, Егор Крид, Нюша, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Даня Милохин, Светлана Лобода, Мари Краймбрери, Диана Арбенина и другие известные персоны.

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