Постройневшая Лолита вышла в свет в кожаном комбинезоне и бархатном пальто с «золотым» узором

Лолита Милявская в свои 57 лет не перестает удивлять поклонников. Певица легко общается с молодым поколением, не боится говорить правду в глаза и легко преображается. После пятого развода она смогла похудеть. В последнее время артистку едва узнают фанаты. Она сделала очень короткую прическу, а стройные ноги и талию звезда подчеркивает комбинезонами по фигуре. На днях она даже приняла участие в фотосессии, примерив наряды дизайнера Игоря Гуляева.

А 26 апреля многие звезды собрались на гала-ужине в честь грядущей Премии ‎Муз-ТВ – 2020/21. Одной из первых на мероприятие приехала Ольга Бузова. Она не упустила возможности и нарядилась в белое силуэтное платье с пышными рукавами. А вот Лолита предпочла лаконичный образ. Она надела кожаный комбинезон с широким поясом, подчеркнувшим ее талию. А поверх артистка накинула бархатное пальто с золотым узором.

Она обняла Бузову и перекинулась с ней парой слов. Так как артисткам не везет в любви они решили пошутить, что станут парой, так как мужчины их не устраивают.

Милявская соблюла дресс-код, так как многие пришли в черном. Филипп Киркоров предпочел пиджак расшитый пайетками и рубашку с цепью. А вот Даня Милохин выделился, надев розовый жакет с леопардовым принтом. Так как во время ужина объявят номинантов премии, звезды волновались.

«Я вообще никогда не знаю, номинировался ли я. 90 % клипа на песню „Романы“ принадлежит Варнаве. Она украсила клип. Но если „Романы“ будут номинированы, я буду рад», — отметил король отечественной эстрады. «Режиссер премии — гарант качества ее. Хочу пожелать всем номинированым хорошего настроения. Потому что наша жизнь разделилась на до и после коронавируса», — добавил он.

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