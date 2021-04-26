Ангарская в красном, а Барткова — в белом: участники «Последнего героя» встретились в Москве

Перед финалом шоу выбывшие участники и финалисты проекта устроили вечеринку, на которой поздравили победителя.

Больше года назад возродилось популярное шоу «Последний герой». Зрители снова прильнули к экранам, чтобы увидеть, как звезды и обычные люди выживают на островах и борются за денежный приз. Тогда победу одержала Надежда Ангарская. А в этом году были созданы две команды — «Чемпионы» и «Новички». На этот раз уже знакомые персоны, когда-то принимающие участие в шоу, соревновались с другими участниками.

Примечательно, что этот сезон был насыщен эмоциями. К концу проекта участников стал мучать голод, так как рис закончился. При этом они очень хотели победить. Перед финалом ушел с проекта Алексей Полихун, который был очень расстроен. А вот Надежда Ангарская ушла вместо Романа Никкеля — тракториста из Оренбургской области. В итоге он составил конкуренцию Денису Шведову, Елене Бартковой и Саше Маслаковой.

Но на днях участники проекта собрались вместе в Москве. Они устроили вечеринку, чтобы поздравить победителя проекта вместе с ведущей Яной Трояновой. Съемки шоу завершились, но зрители увидят финал 1 мая на канале ТВ-3.

Постройневшая Ангарская пришла в джинсах, футболке и алом жакете. Поклонники отметили, что едва ее узнали. Актриса очень преобразилась, больше месяца проведя в Африке. А вот Елена Барткова подчеркнула загар белым комбинезоном. Девушка смогла подчеркнуть стройность. На протяжении всего проекта она была олицестворением женственности и со всеми находила общий язык.

На вечеринке также отметились: Денис Шведов, Аида Мартиросян, Алексей Полихун, Димитрий Павлюк, Татьяна Роот и Иван Кузнецов из Красноярска, Дарья Колпакова, Дмитрий Петайкин, Роман Никкель и другие участники проекта. Увидеть, кто покинет Занзибар, получив звание последнего героя, зрители смогут на канале ТВ-3 1 мая в 19:00.

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