«Сейчас очень актуальны»: Бузова нарядилась в трендовые шорты с необработанным краем

Телеведущая Ольга Бузова обожает ярко и модно одеваться. Девушка за один день может сменить несколько нарядов – профессия обязывает. На повседневный выход певица, как правило, выбирает джинсы или джоггеры, а вот для съемок и выходов в свет отдает предпочтение сложносоставным комплектам.
На одну из передач «ББ шоу» Ольга Бузова облачилась в футболку-безрукавку и джинсовые бермуды. Дополнили образ сабо на высоком каблуке. Мы попросили стилиста Марину Корабель оценить получившийся образ.
«Удлиненные шорты из денима с необработанным краем сейчас очень актуальны, как и футболка с ярким принтом и объемная цепь.
Только именно в данном случае хорошо бы смотрелась более расслабленная футболка oversize. По прическе и макияжу тоже все хорошо. А вот обувь я бы порекомендовала заменить либо на кроссовки или кеды, либо на грубые ботинки на низком ходу.
Если все-таки хочется на каблуке, то такого плана шорты тогда лучше выбирать с более широкими штанинами», — заметила модный эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: