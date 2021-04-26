«Сейчас очень актуальны»: Бузова нарядилась в трендовые шорты с необработанным краем

Стилист Марина Корабель заметила, что к этому образу больше подойдет другая обувь.

Телеведущая Ольга Бузова обожает ярко и модно одеваться. Девушка за один день может сменить несколько нарядов – профессия обязывает. На повседневный выход певица, как правило, выбирает джинсы или джоггеры, а вот для съемок и выходов в свет отдает предпочтение сложносоставным комплектам.

На одну из передач «ББ шоу» Ольга Бузова облачилась в футболку-безрукавку и джинсовые бермуды. Дополнили образ сабо на высоком каблуке. Мы попросили стилиста Марину Корабель оценить получившийся образ.

«Удлиненные шорты из денима с необработанным краем сейчас очень актуальны, как и футболка с ярким принтом и объемная цепь. Только именно в данном случае хорошо бы смотрелась более расслабленная футболка oversize. По прическе и макияжу тоже все хорошо. А вот обувь я бы порекомендовала заменить либо на кроссовки или кеды, либо на грубые ботинки на низком ходу. Если все-таки хочется на каблуке, то такого плана шорты тогда лучше выбирать с более широкими штанинами», — заметила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: