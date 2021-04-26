«Я действительно не ожидал»: Энтони Хопкинс проспал свое награждение «Оскаром»

На церемонии награждения «Оскар-2021» статуэтку за лучшую мужскую роль присудили 83-летнему Энтони Хопкинсу. Многие зрители не ожидали этого, так как рассчитывали на то, Американская киноакадемия посмертно отметит Чедвика Боузмана. Да и сам звезда «Молчания ягнят» на победу не надеялся: в то время, как его объявили лауреатом, пожилой артист спокойно спал у себя дома.

«Тони был на своей родине в Уэльсе, и он спал в четыре часа утра, когда я разбудил его, чтобы сообщить новости, — рассказал изданию People агент Хопкинса Джереми Барбер. — Он был очень счастлив и благодарен».

Агент добавил, что почти весь 2020 год актер провел на карантине, и вот, после двойной вакцинации, он смог вернуться в свою любимый Уэльс, что стало для звезды большим облегчением. Конечно же, находясь в другом часовом поясе, пожилой мужчина спокойно спал.

Кстати, у Хопкинса двойное событие: он не только получил второй «Оскар» в своей жизни, но и стал самым старым актером, которому когда-либо досталась эта награда, чему он тоже очень рад.

Проснувшись, мужчина записал обращение в Instagram для организаторов премии и всех своих поклонников.

«Доброе утро, я на своей родине в Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал получить эту награду. Я действительно не знал, — сказал артист. — Я благодарен Академии, и спасибо всем вам. Я хочу отдать дань уважения Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано, и еще раз большое спасибо всем. Я действительно не ожидал, поэтому для меня это большая честь».

Напомним, что Хопкинса наградили за фильм «Отец» с участием Оливии Колман, где он сыграл старика, страдающего деменцией.

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