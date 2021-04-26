«Очень прилично и здорово»: 72-летняя Пугачева в худи и шортах поддержала тренд на монохром

Примадонна дополнила образ кепкой в тон, но стилист Анжелика Галустян посчитала, что головной убор в образе — лишний.

На днях свой день рождения отметил звездный стилист, кутюрье Игорь Гуляев. Его наряды обожают многие отечественные и мировые знаменитости: Валерия, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Алла Пугачева и другие селебрити.

Не поздравить маэстро моды Примадонна никак не могла, потому что дружит с ним очень давно и тепло. Причем Алла Борисовна лично отправилась к имениннику на встречу.

Пугачева, которая сама недавно справила день рождения — легенде исполнилось 72 года, — облачилась в total black, состоящий из худи и шорт, чем поддержала тренд на монохром.

Стилист Анжелика Галустян похвалила аутфит, но нашла один недочет в образе.

«Перед нами total black, который очень идет Алле Борисовне. Ноги у нее стройные, поэтому шорты смотрятся хорошо. За счет плотных черных колготок, которые уравновешивают длину шорт, образ выглядит сбалансированным. Все очень прилично и здорово смотрится. А вот головной убор в данном комплекте неуместен, потому что выглядит как кепка, переделанная в шоферскую фуражку. Это единственное замечание. Вообще не понимаю, зачем здесь нужен головной убор», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.

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