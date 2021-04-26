«Три мои девочки»: Александр Жулин предстал в окружении жены и двух младших дочерей

Прославленный тренер по фигурному катанию поздравил своих наследниц с праздником.

Известный фигурист и тренер Александр Жулин предпочитает держать в секрете от общественности свою личную жизнь. Семейные фотографии с участием жены и дочерей довольно редко появляются на страничке Жулина в Instagram.

По случаю Дня дочерей, который отмечался накануне, 25 апреля, Александр Жулин поделился редким семейным фото. На снимке он запечатлен с женой Натальей Михайловой и дочками – восьмилетней Екатериной и годовалой Еленой.

«Я точно знаю, что чудеса в этой жизни иногда случаются. Три мои девочки, три сокровища. Такие разные и такие любимые. С Днем дочери, дорогие!» — подписал кадр Александр Жулин.

На снимке счастливый отец держит на руках младшую дочку и нежно обнимает за плечи молодую жену. Всем своим видом Жулин дает понять, что невероятно счастлив в обществе своих троих любимых девочек.

больше по теме Поздравление от бывшего: Александр Жулин обратился к Татьяне Навке в день ее рождения Прославленный тренер сказал несколько теплых слов в адрес экс-супруги.

Напомним, Александр Жулин – бывший муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки, в браке с которой у них родилась дочка Саша. Последние десять лет Жулин счастливо женат на Наталье Михайловой, которая моложе мужа на двадцать три года.

Смотрите также: