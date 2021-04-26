«Весь сезон восхищался Неваляшкой»: Александр Ревва сделал признание после очередного разоблачения на «Маске»

Второй сезон самого рейтингового проекта телеканала НТВ – шоу «Маска» — приближается к своей развязке. В следующее воскресенье, 2 мая, состоится финал, в который вышли четыре участника: Змея, Заяц, Крокодил и Лама.

Немного «недотянул» до финала участник в маске Неваляшки. Накануне стало известно, что в ней скрывался внук известной певицы Эдиты Пьехи, Стас Пьеха.

Судьи признались, что он покорил их не только своим вокалом и разножанровыми номерами, но и потрясающим чувством юмора. Член жюри «Маски» Александр Ревва выразил Стасу свое восхищение в Instagram.

«Лично я весь сезон восхищался Неваляшкой! Стас Пьеха, огромное спасибо тебе за твои многочисленные таланты и фантастические эмоции, которые ты дарил нам каждую программу! За твое потрясающее чувство юмора отдельное спасибо! Браво, артист!» — написал Александр Ревва.

Напомним, что судьи «Маски» некоторое время назад начали догадываться, что Неваляшка — это Стас Пьеха. А в воскресном выпуске от 25 апреля артист и вовсе пел так, что ни у кого сомнений в его личности не осталось.

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