Цена вечернего образа – миллион: Киркоров появился на публике в наряде Louis Vuitton

Концерт «Удачные песни» в прошлую пятницу организовало «Радио Дача». На сцене появились многие звезды эстрады, включая Валерию, Анну Семенович, Филиппа Киркорова. Его наряд байер Ольга Головина оценила в миллион рублей. Только одна сумочка с игрушками стоит порядка 200 тысяч.

«Филипп Бедросович с ног до головы в Louis Vuitton: куртка стоит 450 тысяч, штаны — около 80 тысяч, рубашка — 70, ремень — 40. А кеды — новинка, их цена около 70 тысяч», — цитирует эксперта «Комсомольская правда».

Добавим, что украшений у Киркорова на этот раз не было. Чего не скажешь об артистках. Они устроили самый настоящий показ своих бриллиантов, стоимость некоторых можно сравнить с ценой квартиры.

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