«Душевно посидели»: Валерия в черном сарафане в пол повеселилась с Пугачевой на банкете

Игорь Гуляева отметил свой день рождения в компании близких друзей. Заглянули его поздравить и Примадонна с Максимом Галкиным.

Игорь Гуляев является одним из самых известных российских дизайнеров. В его бутик регулярно приходят звезды шоу-бизнеса. Более того, он одевает саму Аллу Пугачеву. Еще несколько лет назад певица сменила стиль и стала выбрирать более современные и молодежные образы. Также любит наряды креативного модельера Лолита Милявская. 25 апреля Гуляев отметил свой день рождения. Он устроил банкет для близких друзей.

Поздравить его пришли певица Слава, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Лолита и даже Алла Борисовна с Максимом Галкиным. Примечательно, что юморист сначала сводил детей Лизу и Гарри в театр, а потом провел вечер с женой на вечеринке дизайнера. Для такого случая Примадонна выбрала черное платье-тунику, косуху оверсайз и лосины. Наряд дополнила поясная сумка, кепка и кожаные ботильоны. Она соблюла дресс-код, так как в черном были все.

Валерия, которой 53 года, подчеркнула свою стройность сарафаном в пол, который надела с белой рубашкой. Однако 72-летняя Пугачева в своем наряде показала стройные ноги, которым могут позавидовать даже модели.

«Игорек, дорогой, спасибо, что всех нас вчера собрал. Как же мы душевно посидели, а про то, что было невозможно весело — само собой», — заявила Валерия.

«Спасибо вам, дорогие, что устроили мне такой душевный праздник», — поблагодарил Гуляев.

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