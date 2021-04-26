«О боже, Регина! Тебе не идут такие бровки»: поклонники обсуждают образ Тодоренко на шоу «Маска»

Телеведущая предстала на программе в обличии мексиканской художницы Фриды Кало, но не все сумели это оценить.

В шоу «Маска», второй сезон которого завершается на телеканале НТВ, перевоплощаются не только участники. Судьи проекта каждый раз появляются на экране в разных образах. Особенно в этом преуспела член жюри «Маски» Регина Тодоренко. В предыдущем выпуске она удивляла всех образом известного испанского живописца Сальвадора Дали, а в минувшее воскресенье, 25 апреля, предстала в виде мексиканской художницы Фриды Кало. Регина повторила самую яркую деталь во внешности женщины — ее сросшиеся брови.

Творческий замысел сумели оценить далеко не все поклонники Регины Тодоренко. В Сети подписчики высказывают недоумение образом звезды.

«О боже, Регина, тебе не идут такие бровки», «Зачем ты соглашаешься на такие образы. Этим ты вызываешь противоречивые отзывы о себе. Ты же умничка, а не дурочка!», «Почему вас так стали делать, как клоун, вы же красивая женщина?» — обсуждали фолловеры.

К счастью, среди подписчиков Тодоренко есть и образованные люди. Они сразу поняли, кого копирует Регина, и даже попеняли ей на то, что образ получился немного неполным.

«Ну, похожа на Фриду», «У Фриды еще усы были. Образ неполный получился», — уточнили фанаты.

Регина им ответила в комментариях, что у нее была мысль сделать пушок, но его не видно в кадре.

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