«Затерянные в океане»: Рудковская с сыном в пижамах Dior прогулялись по побережью

Яна Рудковская наслаждается отпуском на Мальдивах. На острова продюсер улетела в компании мамы, мужа, сына Саши. Младшего Арсения блондинка решила оставить в Москве с няней и своим отцом.

В Instagram она показывает фанатам моменты отдыха. На этот раз Яна вместе с сыном прогулялась по побережью. Даже на отдыхе она не забывает о своем любимом бренде Dior, поэтому оба нарядились в шелковые пижамы модного дома.

«Затерянные в океане», — написала Рудковская.

Добавим, что на Мальдивах в эти дни отдыхают также Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями, Клава Кока с родителями, Виктория Боня.

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