«Анфиса, ты космос»: Чехова в бикини цвета индиго поманила сочными формами

Анфиса Чехова — заядлая путешественница. Мальдивы, Дубай, Сочи, а теперь и Майами. В каждой поездке она не забывает показывать подписчикам красоты окружающей природы и личные снимки. А без кадров в бикини и купальниках телеведущая просто не может. На этот раз она решила запечатлеться на фоне Атлантического океана, облачившись в бикини с бахромой цвета индиго. К слову, бахрома в этом сезоне — в тренде.

«Анфиса, ты космос! Фигура шикарна! Так должна выглядеть женщина, без всяких накачанных мышц! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свое 44-летие. О личной жизни телеведущей после развода с актером Гурамом Баблишвили ничего не известно.

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