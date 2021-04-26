«Русское кино — источник вдохновения»: Мерьем Узерли ведет переговоры о работе в России

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приехала на Московский международный кинофестиваль, чтобы представить свою новую картину «Улей». Общаясь с российскими журналистами, 37-летняя турецко-немецкая актриса отметила, что рада вернуться в нашу страну, которую в последний раз посещала четыре года назад. Ее тут же спросили, не рассматривает ли она возможность сняться здесь в кино, поработать с местными режиссерами.

«У меня действительно назначены здесь встречи с целью сотрудничества. Русское кино, Тарковский, Россия — источник вдохновения для артистов. Так что я была бы сумасшедшей, если бы не захотела участвовать в потрясающем проекте в России! Посмотрим, что меня ждет в будущем», — цитирует иностранную артистку ФАН.

Мерьем добавила, что она десять лет учила в школе русский язык, умеет читать и писать на нем но многое забыла. Актриса предположила, что, если бы она провела в России два-три месяца, то смогла бы заговорить на русском. Примем это, как прекрасный задел для будущих отношений звезды и нашего отечественного кинематографа.

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