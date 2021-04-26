«Так начинается лучшее утро»: Нюша показала подросшую дочь в уютном топе модного цвета

Певица Нюша поделилась с поклонниками в Instagram кадрами, сделанными дома. На них звезда запечатлела подросшую дочь Симбу в комфортном брючном костюмчике с топом серого цвета.
Этот оттенок институт цвета Pantone назвал, наряду с разбеленным желтым, одним из самых модных в 2021 году. По мнению специалистов, эти тона лучше всего отражают настроение людей в период пандемии — унылое настроение и жажду солнечного света и радости.
Впрочем, маленькая девочка вряд ли сейчас поддается влиянию глобальных проблем, в кадре крошка озорно улыбалась своей маме и предлагала ее сфотографировать.
«Так начинается лучшее утро», — подписала видео Нюша.
Напомним, Симба родилась в браке с бизнесменом Игорем Сивовым в 2018 году.