«Так начинается лучшее утро»: Нюша показала подросшую дочь в уютном топе модного цвета

Певица Нюша поделилась с поклонниками в Instagram кадрами, сделанными дома. На них звезда запечатлела подросшую дочь Симбу в комфортном брючном костюмчике с топом серого цвета.

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Этот оттенок институт цвета Pantone назвал, наряду с разбеленным желтым, одним из самых модных в 2021 году. По мнению специалистов, эти тона лучше всего отражают настроение людей в период пандемии — унылое настроение и жажду солнечного света и радости.

Впрочем, маленькая девочка вряд ли сейчас поддается влиянию глобальных проблем, в кадре крошка озорно улыбалась своей маме и предлагала ее сфотографировать.

«Так начинается лучшее утро», — подписала видео Нюша.

Напомним, Симба родилась в браке с бизнесменом Игорем Сивовым в 2018 году.

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