Без макияжа и в халате: Собчак показала откровенное фото

Очередной отпуск Ксения Собчак решила провести в Швейцарии. Телеведущая остановилась в одном из фешенебельных отелей и наслаждается процедурами, которые там можно сделать. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала без макияжа и в сером халате. Некоторых фанатов удивил внешний вид Собчак.

«Ксения Анатольевна, пейте меньше жидкости на ночь. Это вредно. Личико запухшее», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно вокруг Собчак разгорелся очередной скандал. Во время похода в кинотеатр свое внимание ей уделял неизвестный мужчина. Причем, его действия были настолько активны, что за Ксению пришлось вступиться Константину Богомолову. Режиссер публично объяснил неизвестному мужчине, что к его жене приставать нехорошо.

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