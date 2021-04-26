На актера Александра Паля возбудили уголовное дело после драки с хоккеистом

На актера Александра Паля возбудили уголовное дело. Ранее в СМИ писали, что звезда сериала «Толя-робот» вместе с приятелями якобы напал на хоккеиста и избил молодого человека.

Теперь ему предстоит отвечать по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». У пострадавшего спортсмена серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Об этом сообщает Пятый канал.

Все случилось 23 апреля поздно вечером в районе Хамовники. Подгулявший Кевин Антипов решил справить малую нужду рядом с авто, в котором сидели трое мужчин. Это стало поводом для конфликта, словесная перепалка переросла в потасовку, в итоге 21-летнего спортсмена несколько раз ударили по лицу.

В полиции хоккеист заявил, что обидчиков ранее не видел, но в одном из них узнал звезду сериала «Толя-робот» Александра Паля. По словам пострадавшего, Паль вел себя неадекватно и возможно, находился под действием алкоголя.

Сразу после случившегося актера и его приятелей задержали. После допроса они отпущены под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что после этой истории сотрудники полиции стали проверять другие нарушения, которые числятся за актером. Оказалось, что молодой человек любитель погонять на большой скорости. За ним числится ряд нарушений, сообщает ФАН.

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