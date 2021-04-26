«Я увидел ее и уже глаз оторвать не мог»: Клюквин рассказал о третьей жене, которая младше на 30 лет

Актер Александр Клюквин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей третьей жене Тамаре, которая младше его на 30 лет. У них есть общая дочь Антонина, которая появилась на свет в 2014 году.

«Я увидел ее и уже глаз оторвать не мог. Начал ухаживать. Мне приятно было с ней находиться. Смотреть на нее и с ней разговаривать. Если бы меня заперли со своей дочкой, женой и котом в квартире, то я бы не отказался. Мне этого хватает. Ну может по работе немного тосковал. Она однажды пришла в наш театр. Работала у нас в режиссерском управлении. Мне тогда было уже 53 года. Вместе мы уже 11 лет. Это любовь другого качества». Александр Клюквин

Сама Антонина, которая пришла на программу, призналась, что также без ума от мужа. «Он меня буквально откармливал как поросенка. Он знает, что я люблю поесть. Помню были гастроли на теплоходе. Закрытое пространство. Куда было от него деться? Мне тогда было всего 23 года. Были у меня опасения, что мои родители не примут Сашу изначально. Со временем у нас все наладилось. Мы год не общались с родителями, а потом все стало очень хорошо. Мы теперь с ними дружим», — сказала Тамара.

Александр Клюквин — артист театра и кино. Он мастер озвучивания, чтец, диктор. Народный артист России.

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