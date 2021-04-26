С эффектом мерцания: Долина в фантазийном розовом наряде с юбкой-рыбкой вышла к зрителям

В этом сезоне актуальны наряды розовых оттенков, также в трендах дорогие материалы с блеском, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Лариса Долина поддержала эти актуальные направления и предстала на сцене «Крокуса» в розовом фантазийном костюме, юбка-рыбка которого и рукава обладали эффектом мерцания. Летящий кардиган комплекта имел необычный крой с креплением в виде большого банта впереди.

Отметим, что певица в последнее время заметно похудела и часто появляется в нарядах с акцентом на фигуру. На шоу НТВ «Звезды сошлись» она призналась, что ей удалось сбросить 21 килограмм.

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