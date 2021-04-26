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«Нельзя без любви жить с человеком»: Александр Клюквин рассказал о своих двух неудачных браках

Как отметил актер, всегда необходимо учиться любить.

«Нельзя без любви жить с человеком»: Александр Клюквин рассказал о своих двух неудачных браках
Александр Клюквин. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Клюквин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих первых двух неудачных браках. На протяжении 11 лет он был женат на своей однокурснице по Щепкинскому училищу. Затем 20 лет прожил со второй женой Еленой.

Александр Клюквин
Александр Клюквин. Фото: Globallookpress.com

«Это было давно. Я был виноват в нашем расставании с первой женой. Я женился, потому что просто с ней целовался. Был обязан жениться. Так воспитан. Это было все неправильно. Я понял, что свадьба была ошибкой. Нельзя без любви жить с человеком. Не надо говорить, что все свыкнется и слюбится. Это неправильно. Надо учиться любить. Без этого жизни нет».

Александр Клюквин

А вот о втором браке актер вообще не захотел подробно говорить. «Давайте не будем об этом. Обойдем эту сторону моей жизни. Я просто взял вещи и ушел», — сказал актер.

Александр Клюквин — артист театра и кино. Он мастер озвучивания, чтец, диктор. Народный артист России.

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