«Нельзя без любви жить с человеком»: Александр Клюквин рассказал о своих двух неудачных браках

Актер Александр Клюквин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих первых двух неудачных браках. На протяжении 11 лет он был женат на своей однокурснице по Щепкинскому училищу. Затем 20 лет прожил со второй женой Еленой.

«Это было давно. Я был виноват в нашем расставании с первой женой. Я женился, потому что просто с ней целовался. Был обязан жениться. Так воспитан. Это было все неправильно. Я понял, что свадьба была ошибкой. Нельзя без любви жить с человеком. Не надо говорить, что все свыкнется и слюбится. Это неправильно. Надо учиться любить. Без этого жизни нет». Александр Клюквин

А вот о втором браке актер вообще не захотел подробно говорить. «Давайте не будем об этом. Обойдем эту сторону моей жизни. Я просто взял вещи и ушел», — сказал актер.

Александр Клюквин — артист театра и кино. Он мастер озвучивания, чтец, диктор. Народный артист России.

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