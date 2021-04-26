«Врушка»: Киркоров допросил звезду «Маски» Ламу на детекторе лжи

Чем ближе финал шоу «Маска», тем жарче страсти на проекте. Многие члены жюри продолжают ломать голову над версиями о том, кто может скрываться в костюме Крокодила или Ламы – до сих пор эти персонажи не получили какую-то единогласную версию.

Филипп Киркоров на правах председателя жюри решил взяться за Ламу и расколоть ее. Или хотя бы нащупать ниточки, которые приведут его к верному варианту. Для этого перед вторым полуфиналом артист вызвал героя на разговор. С использованием полиграфа. Как это было, показали в сюжете программы «Сегодня».

Отвечать Ламе нужно было только «да» или «нет», другие варианты для полиграфа не подходят. Вопросы, которые задавал Филипп испуганной зверушке, касались личной жизни, увлечений, карьерных достижений.

Например, Лама ответил, что просыпался знаменитым и с знаменитой (женщиной), он женат, но его супруга не так знаменита, как он. Еще артист в пушистом костюме родился не в России, не снимался в кино и умеет шить одежду. Киркоров попросил: «Ну что, Лама врушка? Или не врушка?».

«Можно сказать, что она [Лама – прим.ред] относительно врушка», — вынес вердикт полиграфолог. Оказалось, что герой соврал, что он не фотограф, а также на самом деле он не умеет шить одежду. Кроме того, неправда, что в кино Лама не снимался, и что он – врушка.

Кого именно заподозрил под маской Ламы Киркоров, певец не сказал. Напомним, среди вариантов, озвученных ранее, фигурировали Глеб Матвейчук, Николай Басков, Юсиф Эйвазов.

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