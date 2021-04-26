«Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире»: Соседов рассказал о жизни с родительницей

Как отметил музыкальный критик, у него нет круглосуточных съемок, поэтому помощница ему не нужна.

Музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей жизни с мамой в обычной двухкомнатной московской квартире.

«У меня никогда помощников не было, потому что нет круглосуточных съемок, как у актеров в сериалах. Меня не снимают в разных фильмах, как некоторых. Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире. Она у нас всего 57 квадратных метров».

Сергей Соседов

Как отметил музыкальный критик, они с родительницей сами все убирают. «У нас есть пылесос замечательный. Если была бы занятость колоссальная и маме, не дай бог, было плохо, то, конечно, пришлось бы искать помощницу», — заявил Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов никогда не был женат. При этом ранее он признавался в своей нетрадиционной ориентации.

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