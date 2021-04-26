«Это было потрясающе!»: Галкин остался в восторге от образа Макеевой в финале «Точь-в-точь»

В финале шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева появилась на сцене в образе певицы Пелагеи с песней «Любо, братцы, любо». Максим Галкин и другие члены жюри остались в восторге от номера, засыпав актрису комплиментами.

«Чувствовалось, что тебе эта песня небезразлична, что ты ее холила и лелеяла к финалу. Это было потрясающе! Скульптурировать Пелагею сложно на лице. Ты была немного Мария Максакова, немного Наталья Рудова, слегка Юлия Тимошенко. В любом случае, они все красивые женщины, это самое главное!», — сказал Галкин.

Третейский судья, которым в заключительном выпуске стал Филипп Киркоров, поставил Макеевой 4 балла, сославшись на не очень удачный грим. В итоге Анастасия заняла второе место в шоу, набрав 247 баллов.

«Спасибо большое! Хочу воспользоваться прекрасной возможностью поблагодарить своих близких и родных, которые меня поддерживали. Спасибо!», — сказала Макеева после церемонии награждения.

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