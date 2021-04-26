«Неземной человек, словно живет на Марсе»: помощник Пенкина рассказал, как попал в дом к певцу

По словам Алексея Черфаса, музыкант никогда не платил ему деньги.

Помощник певца Сергея Пенкина Алексей Черфас в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как оказался в доме музыканта и стал работать не него.

«Я сам пел в кабаках. Тринадцать раз не мог попасть на его концерты, потому что был на работе. И вот наконец-то оказался на концерте, выскочил на сцену. Я вырвал у него микрофон. Спел песню «Дождь осенний». Он сказал, что не думал о таком своем ученике. Предложил подойти на служебный выход. Подарил диск».

Алексей Черфас

Как отметил Черфас, в те годы он учился на втором курсе университета.

«Три года я с ним созванивался. У меня не было своего мобильного телефона. И он всегда перезванивал мне на городской. Говорил, что у студентов никогда денег нет. Мы плакались друг другу о жизни. Я стал его водителем. Он денег мне не платил. Зато меня кормил. Я ездил на его машине. Посудку помыть, газончик подстричь. Это все было на мне. Он полностью беспомощен в бытовых вопросах. Неземной человек, словно живет на Марсе. Он ураган. Спит по три часа. Я просто не смог быть с ним и ушел. Очень устал», — заметил Черфас.

Напомним, что Сергей Пенкин — популярный исполнитель. Известен диапазоном своего голоса, охватывающем четыре октавы.

Смотрите также: