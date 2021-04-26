«Мама в деле»: Орлова в модном худи цвета фуксии приготовила ужин-барбекю для взрослого сына

Наследнику певицы уже 19 лет, но он любит побаловаться кулинарными изысками родительницы.

Ольга Орлова, как и многие россияне, с пользой провела теплые выходные дни. Она устроила небольшой ужин для своего 19-летнего сына Артема, организовав пикник возле своего особняка.

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В личном блоге звезда обнародовала снимок, на котором запечатлелась возле мангала за его разжиганием.

«Сегодня вечером мама в деле. Взяла ужин в свои руки. Хотя и говорят, что лучшие повара — мужчины, но… Женщины готовят еду с большой любовью. Согласны, девочки?» — подписала она кадр.

«Мне кажется, наоборот, для женщин это привычное дело, входит в привычку, а вот мужчины поистине с любовью, потому что редко, но метко», «Мой муж шикарно готовит шашлыки. Не зря же он турок», «Лучшие повара, те кто готовит с любовью», — отреагировали на пост фолловеры.

Отметим, что Ольга во время приготовления ужина была облачена в худи яркого оттенка фуксии. Эта кофта сейчас в трендах, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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