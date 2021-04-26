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«Он хорошо платит»: охранник Тимати раскрыл примерный размер зарплаты его телохранителей

Как отметил Дмитрий Егоров, самый напряженный момент в его работе – это концерты рэпера.

«Он хорошо платит»: охранник Тимати раскрыл примерный размер зарплаты его телохранителей
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Начальник службы безопасности рэпера Тимати Дмитрий Егоров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о работе с исполнителем и раскрыл размер зарплаты его охраны.

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«У нас десять человек, которые работают на Тимати. Он хорошо платит. Хотелось бы, конечно, еще больше. Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте. У нас шесть телохранителей и четыре водителя. В одной машине всегда едет Тимур, а во второй его сопровождение».

Дмитрий Егоров

Как отметил Егоров, самый напряженный момент в его работе – это концерты. «Выступления проходят либо на больших стадионах, либо в клубах. Когда приезжаем на стадионы, надо местных охранников расставить. Показать им, где они должны находиться. Люди ведь могут и на сцену запрыгнуть во время концерта. Часто приходится фанатов держать в стороне, чтобы не напрыгнули на Тимати. Очень часто пытаются его обнять. Мы всегда с оружием. Он без охраны никогда не ходит. Работать начинаем примерно с обеда и до позднего вечера. Но он может и в девять часов утра встать и нас вызвать. У нас с ним чисто рабочие отношения. Подарки он нам на праздники не делает. Честно скажу, что музыка его мне не нравится. Русский рэп я не слушаю», — заметил Егоров.

Напомним, что рэпер Тимати – один из самых популярных музыкантов в стране. На его концертах практически всегда аншлаги.

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