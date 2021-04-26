«Оскар-2021»: объявлены имена лучших актера и актрисы года

93-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии коронавируса мероприятия было решено провести в последний уикенд апреля, а не в феврале. И все присутствующие соблюдали масочный режим. Правда, на красной дорожке позировать фотографам селебрити могли-таки без масок.

В этом году режиссером-постановщиком торжественной церемонии стал Стивен Содерберг, который преподнес гостям и зрителям немало сюрпризов, включая инверсию в порядке вручения наград. Лучший фильм, например, был назван не в самом конце мероприятия, как это было раньше.

Финальной на сей раз стала номинация «Лучший актер», которой предшествовало чествование лучшей актрисы. По результатам голосования киноакадемиков, заветную статуэтку получил Энтони Хопкинс за роль в драме «Отец» и Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая путешественницу Фрэн в «Земле кочевников».

Фрэнсис МакДорманд обошла четверых актрис: Виолу Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андру Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванессу Кирби («Фрагменты женщины») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»). Для 63-летней МакДорманд это третий «Оскар» за главную роль.

Для британского актера Энтони Хопкинса «Оскар» стал вторым в карьере за главную роль. Здесь он сыграл страдающего деменцией престарелого аристократа в драме «Отец». Первую статуэтку, напомним, он получил за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» в 1992 году.

Смотрите также