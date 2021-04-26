«Оскар-2021»: в Лос-Анджелесе объявлен лучший фильм года

Среди номинантов на главную кинонаграду было восемь фильмов.

На 93-ей церемонии вручения кинопремии «Оскар» уже объявлены лауреаты в номинациях «Лучший иностранный фильм», «Лучший актер / актриса второго плана», «Режиссер года». В этом году в сценарии церемонии, над которым работал режиссер Стивен Содерберг, появились серьезные изменения, и лучший фильм было решено объявить чуть ли не в середине мероприятия.

Среди претендентов на заветную золотую статуэтку – восемь фильмов. Это «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой».

Объявить победителя на этот раз честь выпала актрисе Рите Морено, которая входит в число 16-ти человек в истории, которые стали обладателями всех главных премий в шоу-бизнесе.

По решению киноакадемиков, лучшим фильмом года и обладателем статуэтки стала «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Она уже получила награду за режиссуру в соответствующей номинации.

Картина, в активе которой есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус», повествует о современной кочевнице Фрэн (Фрэнсис МакДорманд). Кстати, практически все снимавшиеся в киноленте, — непрофессиональные актеры, а самые настоящие кочевники.

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