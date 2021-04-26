«Немного выпила?»: Бузова засветилась на лестнице в секси-боди с неуверенной походкой

Ольга Бузова выложила в Сеть видеоролик, снятый на широкой лестнице с коврами, вроде тех, что бывают в гостиницах. Девушка в кадре идет босиком, облачившись в одно только сексуальное боди.

больше по теме Загитова в модном головном уборе и облегающем черном топе вышла к поклонникам Спортивный стиль постепенно идет в массы и становится повседневным.

При этом позирование звезды перед камерой трудно назвать гладким. В какие-то моменты она немного теряет координацию и чуть ли не падает. Что это значит – широкой публике трудно понять, но, похоже, кто-то все-таки в курсе.

«По факту. Кто знает, тот поймет», — подписала она кадры в своем Instagram.

Часть фолловеров по какой-то причине решила, что артистка злоупотребила спиртным. «В песне слова: «Ухожу красиво». А ты почему уходишь как каракатица?», «Может, немного выпила?», «Бухая», «Напилась, наверное», «Вторая Волочкова, не хватает только шпагата!», «Как-то запиналась, почему?» — написали в комментариях фолловеры.

Впрочем, верные почитатели Бузовой не заметили в ее поведении ничего необычного, зато обратили внимание на ее великолепную фигуру. «Красотка», «Супердетка», «Я так вами горжусь. Хочу, чтобы у меня было столько же сил и смелости быть собой!», «Какая ты шикарная, просто фигурка прелесть», — также можно увидеть в микроблоге звезды.

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