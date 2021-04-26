Лера Кудрявцева рассказала, как помощница выгладила ее юбку из мятой ткани до состояния атласа

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей помощнице Евгении, которая помогает ей по дому.

«У меня помощница Женя. Про нее рассказывать, конечно, можно долго. Лучше нее в доме никто и никогда не уберет. Она починит кондиционер, закрутит стол. У меня есть юбка. Она мятая сама по себе. Она ее выгладила до состояния атласа. И потом два часа жаловалась мне: «Лера, я два часа эту юбку выгладить не могла». Я ей потом говорю: «Женя, ты же испортила юбку. Это мятая ткань».

Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, это далеко не единственная история, связанная с помощницей.

«Еще у нас дома есть микроволновка. Она там чем-то покрытая. Так вот она чуть сколупнулась. Женя ее отмыла вместе с эмалью. Но это ладно. Вот иногда как что-нибудь скажет. Я стою и говорю: «Женя, ну как тебе не стыдно». Ну, например. Ко мне пришел массажист. Я лежу в комнате. Она влетает с какими-то тряпками и даже не стучится. Кричит: «Кайфуете, да. Ну хорошо вам богатым». Когда делает уборку, то всегда поет песни. Я потом вещи найти не могу. Звоню ей и говорю: «Женя, куда ты это положила?» — заметила Кудрявцева.

Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 15 лет младше ее. У них есть общая двухлетняя дочь Маша.

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