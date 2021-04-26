Из чего состоит базовая косметичка: разбор бьютимейкера
Видео
Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Лера Кудрявцева рассказала, как помощница выгладила ее юбку из мятой ткани до состояния атласа

По словам телеведущей, порой она часами ищет вещи, которые прибрала домработница.

Лера Кудрявцева рассказала, как помощница выгладила ее юбку из мятой ткани до состояния атласа
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей помощнице Евгении, которая помогает ей по дому.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

«У меня помощница Женя. Про нее рассказывать, конечно, можно долго. Лучше нее в доме никто и никогда не уберет. Она починит кондиционер, закрутит стол. У меня есть юбка. Она мятая сама по себе. Она ее выгладила до состояния атласа. И потом два часа жаловалась мне: «Лера, я два часа эту юбку выгладить не могла». Я ей потом говорю: «Женя, ты же испортила юбку. Это мятая ткань».

Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, это далеко не единственная история, связанная с помощницей.

«Еще у нас дома есть микроволновка. Она там чем-то покрытая. Так вот она чуть сколупнулась. Женя ее отмыла вместе с эмалью. Но это ладно. Вот иногда как что-нибудь скажет. Я стою и говорю: «Женя, ну как тебе не стыдно».

Ну, например. Ко мне пришел массажист. Я лежу в комнате. Она влетает с какими-то тряпками и даже не стучится. Кричит: «Кайфуете, да. Ну хорошо вам богатым». Когда делает уборку, то всегда поет песни. Я потом вещи найти не могу. Звоню ей и говорю: «Женя, куда ты это положила?» — заметила Кудрявцева.

Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 15 лет младше ее. У них есть общая двухлетняя дочь Маша.

Смотрите также: 

Тэги

Игорь МакаровКанал НТВЛера КудрявцеваМария Макаровапрограмма "Звезды сошлись"