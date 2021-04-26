Неизменная классика: Асмус вслед за Бородиной выбрала наряд в «гусиную лапку»

Актриса в сарафане с принтом пье-де-пуль и стеганых сапогах позировала на диване

Двухцветный орнамент «гусиная лапка» или его укрупненный вариант «собачий зуб», появился более века назад в Шотландии. С тех пор он прославился на весь мир и влюбил в себя множество дизайнеров. В настоящий момент он снова на пике популярности, и многие звездные модницы с удовольствием выгуливают наряды с этим узором.

Не так давно Ксения Бородина предстала в ярком жакете, мелкий узор которого был представлен принтом «гусиная лапка». Вслед за телеведущей этот орнамент, правда, покрупнее, предпочла актриса Кристина Асмус.

Девушка выбрала сарафан длины мини, надев его поверх белой блузы с воротником. А обувь предпочла с высоким стеганым голенищем.

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Кстати, помимо «гусиной лапки», в настоящий момент актуальными являются цветочный принт и типографский узор, о котором не так давно напомнил историк моды Александр Васильев.

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