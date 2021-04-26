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Неизменная классика: Асмус вслед за Бородиной выбрала наряд в «гусиную лапку»

Актриса в сарафане с принтом пье-де-пуль и стеганых сапогах позировала на диване

Неизменная классика: Асмус вслед за Бородиной выбрала наряд в «гусиную лапку»
Кристина Асмус. Фото: Global look press

Двухцветный орнамент «гусиная лапка» или его укрупненный вариант «собачий зуб», появился более века назад в Шотландии. С тех пор он прославился на весь мир и влюбил в себя множество дизайнеров. В настоящий момент он снова на пике популярности, и многие звездные модницы с удовольствием выгуливают наряды с этим узором.

Не так давно Ксения Бородина предстала в ярком жакете, мелкий узор которого был представлен принтом «гусиная лапка». Вслед за телеведущей этот орнамент, правда, покрупнее, предпочла актриса Кристина Асмус.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: Кристина Асмус

Девушка выбрала сарафан длины мини, надев его поверх белой блузы с воротником. А обувь предпочла с высоким стеганым голенищем.

Кстати, помимо «гусиной лапки», в настоящий момент актуальными являются цветочный принт и типографский узор, о котором не так давно напомнил историк моды Александр Васильев.

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