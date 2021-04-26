«Нарекания к ней, конечно, есть»: Алексей Ягудин представил свою красавицу-помощницу

Рада Кириллова уже три с половиной года живет в доме знаменитостей.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ представил свою помощницу по дому Раду Кириллову.

«Рада веселит и меня тоже. У нас в семье можно сказать, что трое детей. Рада с нами уже три с половиной года. Нарекания к ней, конечно, есть. Те ролики, которые я выставляю – надо монтировать. Она монтаж делает видео. Когда не успевает к определенному времени, то я кричу: «Рада, сколько можно ждать!» Она живет с нами». Алексей Ягудин

Сама Рада Кириллова рассказала, как попала в семью звезд.

«В 2017 году в Сочи я познакомилась с Ягудиным и его женой. Я сама родом из Уфы. В Сочи я трудилась в кафетерии. Алексей и Татьяна часто были там после своих ледовых выступлений. Предложение поступило поработать у них от Татьяны. Она в один день подошла и предложила стать няней их детей. Мне стало интересно и страшно. Через два дня я дала положительный ответ», — заметила женщина.

Напомним, что в семье Ягудина и его жены олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной двое детей – дочери Елизавета и Мишель. Фигурист не раз говорил, что мечтает о третьем ребенке.

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