Загитова в модном головном уборе и облегающем черном топе вышла к поклонникам

В этом сезоне модный мир живет под серьезным влиянием пандемии, которая вынесла на подиумы комфортные вещи вроде вязаных кофт, худи, спортивных брюк и головных уборов. Теперь включать в ежедневные образы одежду для тренировок вовсе не считается дурным тоном, напротив, это тренд.

И, если обычным людям придется для следования моде менять свой гардероб, спортсмены одевались так практически всегда. К примеру, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вышла к своим поклонникам в образе, который можно считать трендовым. Звезда была облачена в черный наряд с облегающим топом и с кофтой лимонно-неонового оттенка на талии. Такие флуоресцентные тона сейчас очень актуальны, рассказывал ранее Александр Васильев.

Простая бейсболка Алины – тоже сильнейший тренд этого сезона. Как говорила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, чем миниатюрнее она – тем актуальнее.

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