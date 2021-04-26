Один образ — три тренда: Михалкова отметилась в свете в черных клешах и жакете с бахромой

Юлия Михалкова вышла в свет в тотальном черном образе, разбавив его немного миниатюрной белой сумочкой.

Черный цвет вполне оправданно считается стройнящим, это подтвердила Эвелина Хромченко. Она также советовала дамам с лишним весом обращать внимание на монохромные брючные костюмы вроде Юлиного, ведь они неизменно вытягивают силуэт, из-за чего он кажется тоньше и изящнее.

Жакет Михалкова подобрала смокинговый, а брюки – расклешенные. И это тренды сезона, уверенно также говорила Хромченко. Ведущая «Модного приговора» советовала пышным женщинам выбирать модели брюк с более компактным клешением, а стройным – какие угодно. Чем заметнее расширение будет книзу штанин, тем больше будут подчеркнуты бедра.

Отметим, что жакет у артистки оказался украшенным бахромой, которая актуальна уже несколько лет подряд.

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